"Звезды советского экрана": Николай Сличенко

Апрель 1970 года. У киосков "Союзпечать" собирались люди. Они спешили купить новый, еще пахнущий типографской краской выпуск журнала "Советский экран". На одной из обложек редакция поместила снимок Николая Сличенко, обладателя удивительного голоса, короля цыганской песни.

Из-за чего Николай Сличенко отказывался от роли в фильме "Свадьба в Малиновке"? Зачем французы несли цыганского артиста на руках по Парижу? Что за уникальная коллекция была у Сличенко дома? Почему он не мог петь романс "Письмо к матери"? Как погиб его отец? И с какой просьбой обратился к Сличенко Брежнев?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".