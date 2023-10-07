"Сити": экспозиция в честь 150-летия Алексея Щусева в Музее архитектуры

В Музее архитектуры стартовала новая выставка. Экспозиция посвящена 150-летию Алексея Щусева – архитектора, который успел поработать и по заказу Николая II, и по заказу КПСС. Именно Щусев создал мавзолей Ленина.

На выставке же в двух пространствах поместили около 600 экспонатов и более 200 эскизов, созданных Щусевым за 50 лет карьеры. Увидеть их можно до 21 января. Подробнее – в программе "Сити".