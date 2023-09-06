06 сентября, 14:00Культура
"Сити": москвичам рассказали о масштабной экспозиции "Салоны Дидро" в Пушкинском музее
В Пушкинском музее продолжается одна из главных выставок года – масштабная экспозиция "Салоны Дидро". Посетители увидят живопись, графику и скульптуру – всего около 200 экспонатов.
Оригиналы 18 века показывали на парижских салонах. Посетители выставки также увидят раритетные каталоги, по которым для "Эрмитажа" закупалась Екатерина Вторая.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Сити