"Сити": москвичам рассказали о масштабной экспозиции "Салоны Дидро" в Пушкинском музее

В Пушкинском музее продолжается одна из главных выставок года – масштабная экспозиция "Салоны Дидро". Посетители увидят живопись, графику и скульптуру – всего около 200 экспонатов.

Оригиналы 18 века показывали на парижских салонах. Посетители выставки также увидят раритетные каталоги, по которым для "Эрмитажа" закупалась Екатерина Вторая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.