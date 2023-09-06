Памятник Юрию Шатунову открыли на Троекуровском кладбище

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Памятник экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову, который скончался в июне прошлого года, открыли на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

6 сентября певцу могло бы исполниться 50 лет.

На открытие памятника приехали близкие, коллеги и фанаты Шатунова, примерное количество которых достигало порядка 100 человек.

"Время течет быстротечно. Чуть больше года тому назад мы простились с замечательным артистом Юрием Шатуновым", – заявил ведущий торжественного мероприятия.

Монумент открыла скульптор Виктория Тищенко, которая сделала его из бронзы и установила на гранитный постамент. Памятник изображает певца с микрофоном во время выступления в полный рост. Также там написаны его имя и фамилия, обозначены годы жизни.

Скульптор сообщила, что хотела передать через монумент добрую энергетику и простоту певца, который в одиночку мог удержать внимание всего зала.

"Я знакома с творчеством Юры, но никогда не общалась с ним. Он излучает очень положительную энергию, очень приятный и народный какой-то. Я смотрела его концерт, он стоит с микрофоном, и больше, в принципе, ничего не нужно – ни подтанцовок, ничего. Он один стоит и один держит зал", – отметила Тищенко.

Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

На прощание с певцом, которое состоялось 26 июня на Троекуровском кладбище, пришли не менее 10 тысяч человек.

Церемония прощания для близких была на следующий день, 27 июня. Она прошла в закрытом режиме с участием семьи и близких Шатунова.

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