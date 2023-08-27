Доступ к могиле Шатунова на Троекуровском кладбище ограничат из-за установки памятника

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Доступ к могиле певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище ограничат из-за установки памятника. Об этом сообщается в телеграм-канале музыканта, который ведет его вдова Светлана Шатунова.

"С 30 августа по 6 сентября на могиле Юрия Шатунова будут проводиться монтажно-строительные работы по установке памятника. Просьба не приходить в эти дни на кладбище и не мешать проведению работ", – отмечается в сообщении.

Открытый доступ к могиле музыканта будет восстановлен с 6 сентября.

Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

На прощание с певцом, которое состоялось 26 июня на Троекуровском кладбище, пришли не менее 10 тысяч человек.

Церемония прощания для близких была на следующий день, 27 июня. Она прошла в закрытом режиме с участием семьи и близких Шатунова.

Памятник Юрию Шатунову установят на Троекуровском кладбище в Москве