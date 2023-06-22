Москва онлайн покажет панихиду по случаю годовщины смерти Юрия Шатунова

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

23 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть панихиду по случаю годовщины смерти певца Юрия Шатунова. Церемония состоится на могиле артиста на Троекуровском кладбище. С поклонниками пообщается наш корреспондент Анна Луговская.

В этот день мероприятия в память о солисте группы "Ласковый май" пройдут по всей стране. Фанаты планируют провести автопробег.

Юрий Шатунов умер в ночь с 22 на 23 июня 2022 года в клинике в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. Ему было 48 лет.

На прощание с певцом, которое состоялось 26 июня 2022 года, пришли не менее 10 тысяч человек.

Смотрите прямую трансляцию 23 июня в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.