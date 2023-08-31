Вход в "Эрмитаж" станет бесплатным для членов семей участников спецоперации

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"Эрмитаж" в Петербурге с 5 сентября станет бесплатным для членов семей участников спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале культурного учреждения.

"Государственный "Эрмитаж" продолжает последовательную реализацию социальной политики, направленной на поддержку российских граждан, и вводит новую категорию посетителей, которым предоставляется право бесплатного визита в музей", – поделились в музее.

Билеты можно заблаговременно оформить на сайте учреждения либо в кассах в день визита. Для бесплатного прохода следует предоставить документ, подтверждающий участие члена семьи в спецоперации, а также документы о родстве.

Музей напомнил, что ветераны боевых действий также имеют право на бесплатное посещение в любой рабочий день.

Ранее сообщалось, что "Эрмитаж" откроет свои двери для школьников и студентов 1 сентября. Для бесплатного прохода при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий принадлежность к категории, прописанной в билете.