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Культура

Ким Кэтролл вернулась к роли Саманты Джонс в продолжении сериала "Секс в большом городе"

Ким Кэтролл вернулась к роли Саманты Джонс в продолжении сериала "Секс в большом городе"

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Ким Кэтролл обогнала в популярности Сару Джессику Паркер. Саманта из четверки появилась всего в одном эпизоде второго сезона продолжения сериала "Секс в большом городе" – "И просто так", но даже это вызвало радость у поклонников в соцсетях.

Кроме того, актриса появилась еще и на обложке глянца. Daily Mail в подробностях разобрал ее образ и отметил потрясающий внешний вид 67-летней Кэтролл. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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