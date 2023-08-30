Ким Кэтролл вернулась к роли Саманты Джонс в продолжении сериала "Секс в большом городе"

Ким Кэтролл обогнала в популярности Сару Джессику Паркер. Саманта из четверки появилась всего в одном эпизоде второго сезона продолжения сериала "Секс в большом городе" – "И просто так", но даже это вызвало радость у поклонников в соцсетях.

Кроме того, актриса появилась еще и на обложке глянца. Daily Mail в подробностях разобрал ее образ и отметил потрясающий внешний вид 67-летней Кэтролл. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.