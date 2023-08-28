Союз театральных деятелей РФ создаст собственную дирекцию премии "Золотая маска"

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Союз театральных деятелей России принял решение о выходе из состава участников АНО "Премия и фестиваль "Золотая маска" и создании собственной дирекции "Золотой маски". Об этом сообщает пресс-служба организации.

"СТД РФ принял решение о выходе из состава участников Автономной некоммерческой организации "Премия и Фестиваль "Золотая маска" и приступил к созданию собственной исполнительной дирекции Премии и Фестиваля "Золотая Маска", – говорится в сообщении.

На должность директора фестиваля и премии планируется пригласить Владимира Мишарина. Отмечается, что исполнительная дирекция приступит к подготовке новой "Золотой маски" уже в этом году.

Ранее сообщалось, что Марина Брусникина стала новым главным режиссером Российского акaдемического Молодежного театра. По словам Алексея Бородина, худрука театра, у Брусникиной есть творческий потенциал и необходимые человеческие качества. Кроме того, она ставит в РАМТ уже пятый спектакль.

