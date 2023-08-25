В РАМТ назначили главного режиссера

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Главным режиссером Российского акaдемического Молодежного театра (РАМТ) стала Марина Брусникина. Об этом рассказал худрук театра Алексей Бородин, сообщает News.ru.

По словам Бородина, РАМТ откроет новый театральный сезон 30 августа спектаклем "Дни Савелия", который поставила Брусникина. По его словам, у Брусникиной есть творческий потенциал и необходимые человеческие качества. Бородин добавил, что она уже ставит пятый спектакль в РАМТ.

Марина Брусникина родилась 9 февраля 1961 года. В 1982 году она окончила Школу-студию МХАТ. В труппу Художественного театра она была принята в 1985 году. В этой труппе она состояла по 2003 год и сыграла порядка 40 ролей. Также Брусникина снималась в кино. Она принимала участие в кинолентах: "Сюжет для двух рассказов", "Закон и порядок", "Метод Фрейда – 2", "Ищейка", "Воскресенье" и другие.

Ранее сообщалось, что на должность главного режиссера Театра имени Евгений Вахтангова назначен Анатолий Шульев. До этого главным режиссером культучреждения был Юрий Бутусов. В ноябре 2022 года мужчина покинул пост из-за отсутствия в стране.



Юрий Бутусов покинул пост главного режиссера Театра имени Вахтангова