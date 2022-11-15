Главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов покинул пост

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова Юрий Бутусов покинул свой пост из-за того, что он пребывает в Париже и не сможет продолжить деятельность в культурном учреждении. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

По его словам, учреждение не расторгало никаких контрактов с Бутусовым. Директор театра получил заявление главного режиссера с просьбой снять его с должности.

До этого в СМИ распространилась информация, что культурное учреждение расторгло контракт с Бутусовым.

В начале мая сообщалось, что Римас Туминас уволился с должности художественного руководителя театра. Он занимал данный пост еще с 2007 года.

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