Анатолия Шульева назначили на должность главного режиссера Театра имени Вахтангова

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На должность главного режиссера Театра имени Евгений Вахтангова назначен Анатолий Шульев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

"18 апреля директор Государственного академического Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации О. В. Косарева представили коллективу нового главного режиссера", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в 2015 году Шульев завоевал звание лауреата премии "Молодые дарования России".

До этого главным режиссером культучреждения был Юрий Бутусов. В ноябре 2022 года мужчина покинул пост из-за отсутствия в стране. По информации Крока, Бутусов пребывал в Париже и не имел возможности продолжить деятельность в России.

