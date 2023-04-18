16:10Культура
Анатолия Шульева назначили на должность главного режиссера Театра имени Вахтангова
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
На должность главного режиссера Театра имени Евгений Вахтангова назначен Анатолий Шульев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.
"18 апреля директор Государственного академического Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации О. В. Косарева представили коллективу нового главного режиссера", – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в 2015 году Шульев завоевал звание лауреата премии "Молодые дарования России".
До этого главным режиссером культучреждения был Юрий Бутусов. В ноябре 2022 года мужчина покинул пост из-за отсутствия в стране. По информации Крока, Бутусов пребывал в Париже и не имел возможности продолжить деятельность в России.
Юрий Бутусов покинул пост главного режиссера Театра имени Вахтангова
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