Московский театр сатиры откроет сезон с пьесы Булгакова "Иван Васильевич"

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Московский академический театр сатиры впервые покажет спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич" в сентябре этого года. Об этом сообщается в пресс-службе театра.

"Московский академический театр сатиры откроет юбилейный, 100-й сезон пьесой, которая была написана 90 лет назад специально для театра, но никогда не появлялась на сцене. Режиссер и художественный руководитель театра Сергей Газаров готовит постановку "Иван Васильевич" и планирует вернуть ей первоначальные смыслы, заложенные Михаилом Булгаковым", – говорится в уведомлении.

Как уточнили в театре, пьеса была написана в 1935 году, но не вышла в свет из-за цензуры. В центре сюжета история о перемещении героев в пространстве, которое стало возможным благодаря созданной инженером Тимофеевым машины времени.

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Премьера состоится 29 сентября, билеты уже в продаже.

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