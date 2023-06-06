В столице наградили победителей Московского фестиваля школьных театров "Живая сцена"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В театре "Геликон-опера" в столице состоялась церемония награждения победителей Московского фестиваля школьных театров "Живая сцена". Награды им вручила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Участие в фестивале приняли более 13 тысяч школьников и студентов колледжей в составе свыше 400 детских и молодежных театров. В финал прошли 18 театральных постановок.

"Очень здорово, что я сегодня могу находиться здесь, на сцене, среди вас и буквально чувствовать энергию молодости, драйва, таланта, которые исходят от вас. Вы все большие молодцы!" – приводят слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Первое место в номинации "Драматический спектакль" направления "Школьная Мельпомена" заняли коллективы из школ № 937 имени Героя Российской Федерации А. В. Перова, № 1329 и центра развития творчества детей и юношества "Гермес".

В номинации "Музыкальный спектакль" победу одержали участники коллектива из школы № 1466 имени Надежды Рушевой. В направлении "Благосклонная Талия" победили объединения из центра детского творчества "Свиблово", школ № 281 и № 45 имени Л. И. Мильграма.

У Содружества школьных театров Москвы есть собственный портал. Там можно ознакомиться с афишей спектаклей и заказать бесплатные билеты на постановки.

В честь Дня России 12, 16, 17 и 18 июня в столичном парке "Зарядье" состоится образовательный киномарафон "Они сражались за Родину". Гости смогут посмотреть картины из золотого фонда советского кинематографа.

