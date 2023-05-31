Академия творческих индустрий "Меганом" открылась в Крыму

Фото: пресс-служба "Таврида.АРТ"

В Крыму открылась академия творческих индустрий "Меганом". Круглогодичный образовательный центр стал одной из ключевых площадок арт-кластера "Таврида" и молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ".

Гостям представили пять направлений, на которых будут учиться слушатели академии: "Театр", "Музыка", "Новые медиа", "Дизайн" и "Изобразительное искусство". По первому будут готовить управленческие кадры для театров. За обучение директоров отвечает руководитель Государственного академического Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, за худруков – Сергей Безруков.

В направлении "Дизайн" предусмотрено шесть программ в различных областях. На программе "Новые медиа" молодые журналисты, литераторы, представители медиасферы и издательского дела совместно с холдингом "Шкулев медиа" сделают журнал "Таврида.АРТ".

Программа "Изобразительное искусство" пригодится теоретикам искусства, арт-менеджерам и критикам. Ее цель – подготовить кураторов и сотрудников для нового филиала Третьяковской галереи в Калининграде.

На курсе "Музыка" своим профессиональным опытом поделится Юрий Башмет.

Кроме того, в этом году будет пройдена серия программ для военнослужащих и бойцов СВО. Это поможет им улучшить свои профессиональные навыки в творческой индустрии. Также Российское движение детей и молодежи открыло на базе академии первичное отделение, которое станет творческой лабораторией "Движения первых".

Открытие академии посетил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Экскурсии по образовательному центру провели почетные гости, среди которых сооснователь и креативный директор российского бренда SL1P, управляющий директор коммуникационного агентства Pure Marketing, бизнес-консультант Владислав Иванов, дизайнер и основатель бренда CHAPURIN Игорь Чапурин, а также стилист, знаток моды и предприниматель Владислав Лисовец.

Также открытие запомнилось культурной программой. На концертах поочередно выступали резиденты арт-кластера и российские звезды, среди которых группы "Корни" и "Фабрика", саксафонист Игорь Бутман, группа "Рондо" и Александр Иванов.

Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо определить статус креативных кластеров на законодательном уровне. С такой просьбой к президенту обратились участники выставки в центре "Зотов".

