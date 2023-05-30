Путин согласился с предложением определить юридический статус креативных кластеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин заявил, что, возможно, пришло время определить статус креативных кластеров на законодательном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

С соответствующей просьбой к российскому президенту обратились представители уфимского креативного кластера на выставке в центре "Зотов".

"На самом деле это хорошие проекты, они во многих городах развиваются. И, может быть, настало время законодательно отрегулировать", – ответил Путин.

По его словам, такие меры способствовали бы разработке льгот по налогообложению, а также созданию мер поддержки владельцев недвижимости, которые развивают кластеры.

Ранее сообщалось об открытии креативного кластера территории центра "Винзавод" в Москве. Как уточнил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев, работы пройдут в зданиях, расположенных в 4-м Сыромятническом и в Мрузовском переулках.

Общая площадь трех объектов составит почти 47 тысяч "квадратов", причем 42 тысячи придутся только на один из них. После создания кластера там можно будет проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия.