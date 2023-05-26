Креативный кластер появится на территории центра "Винзавод" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Инвестор создаст креативный кластер на территории центра современного искусства "Винзавод" в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на главу столичного Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

"Новый креативный кластер расширит арт-пространство "Винзавода": проектом предусмотрена реконструкция трех существующих строений на территории центра современного искусства. Их площадь будет увеличена, и здания получат новую жизнь", – рассказал Бочкарев.

Работы пройдут в зданиях, расположенных в 4-м Сыромятническом и в Мрузовском переулках. После обновления там можно будет проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия. Общая площадь трех объектов составит почти 47 тысяч "квадратов", причем 42 тысячи придутся только на один из них.

Как уточнила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, реализацией проекта займется компания "МВК Эстейт". Помимо выставочных пространств, на территории нового креативного кластера откроют кафе и магазины, добавила она.

Ранее, в минувшем апреле, в акватории Южного порта в Москве открылось дизайн-пространство из морских контейнеров. Его создали на территории строящегося ЖК. Как отмечал Андрей Бочкарев, оно передает эстетику наилучших портовых городов мира.

