"VK Клипы" представили ожившие картины из коллекции Третьяковской галереи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Платформа коротких вертикальных видео "VK клипы" создала серию роликов с ожившими героями шедевров художников 20 века из коллекции Третьяковской галереи.

Персонажи картин расскажут зрителям, при каких обстоятельствах были созданы изображения и что вдохновляло авторов при их написании. Кроме того, ожившие герои поделятся другими интересными фактами о произведениях. В специальной подборке можно найти такие картины, как "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, "Женщина с граблями" Казимира Малевича, "Четверо у моря" Натальи Нестеровой, "Дамы в кринолинах" Василия Кандинского и другие. Это результат совместного проекта VK и Третьяковской галереи.

Кроме того, пользователи соцсети могут проверить свои знания об искусстве. Для этого нужно примерить виртуальную AR-маску, которая предложит ответить на вопросы о живописи. Чтобы поучаствовать в викторине, следует перейти в сообщество Третьяковской галереи "ВКонтакте", открыть сообщения и написать слово "привет". Таким образом активируется виртуальный проводник, который не только поможет проверить знания, но и представит интересные факты о создании музея с редкими архивными фото.

"Видео в "VK Клипах" могут быть источниками знаний, в том числе из истории искусства и культуры. Благодаря такому контенту зрители открывают новые горизонты и расширяют свой кругозор. Авторам, брендам, культурным и просветительским организациям платформа предоставляет уникальную возможность взаимодействовать с аудиторией в 25 миллионов зрителей ежедневно. Мы рады всем, кто хочет поделиться идеями и знаниями в формате коротких видео", - сообщила СЕО "ВКонтакте", "VK Видео" и "VK Клипов" Марина Краснова.

Ранее "VK Клипы" анонсировали масштабную церемонию награждения клиперов в рамках отдельного мероприятия. Она состоится в июне, когда платформе исполнится три года. Премию должны посетить большое количество звезд и блогеров.

