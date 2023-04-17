Приемная кампания началась в московских школах искусств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичных школах искусств началась приемная кампания, которая продлится два месяца. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что детей набирают как на общеразвивающие программы, направленные на расширение кругозора, так и на предпрофессиональные, готовящие к творческой карьере в будущем. В школах искусств обучают рисунку, хореографии, театральному мастерству, музыке и другим творческим направлениям.

Поступающим в такие школы необходимо пройти творческие испытания. Например, в музыкальных школах у детей проверяют чувство ритма, память, музыкальный слух, артикуляцию.

Школы искусств есть в каждом районе столицы. Дети посещают их после занятий в общеобразовательной школе. Продолжительность обучения в них может составлять от трех до девяти лет. В них, как и в обычных школах, нужно сдавать зачеты и экзамены, а прогуливать уроки нельзя.

В Москве сегодня реализуется программа "Искусство – детям", в рамках которой здания школ искусств ремонтируются, в них заменяют мебель и музыкальные инструменты, прилегающие территории благоустраивают.

Ранее арт-кластер "Таврида" открыл регистрацию на участие в образовательных заездах. Они пройдут в Крыму на площадке арт-кластера в бухте Капсель. Первый заезд начнется 12 июня.



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