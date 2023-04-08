Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры районов юга Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на юге Москвы

"Для комфортной жизни в новых жилых кварталах и уже сложившихся районах нужны школы, детские сады и поликлиники", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в ближайшее время достроенную школу на 900 обучающихся передаст инвестор городу в районе Москворечье-Сабурово.

В составе жилого комплекса появится детский сад на 270 воспитанников в районе Даниловский. Дети смогут посещать спортивный и многофункциональный музыкальный залы, а также кабинет для развивающих занятий. Здание детского сада планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.



Собянин рассказал о начале возведения частного детского сада на 200 мест, который располагается в районе Нагатино-Садовники. В трехэтажном здании детские группы будут располагаться на каждом этаже. Территорию детского сада благоустроят, на ней разместят спортивную и игровые площадки. Строительство будет завершено в 2025 году.

Мэр Москвы рассказал, что в 2023 году будут достроены три поликлиники. В настоящее время идет отделка и монтаж инженерных систем детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену на территории бывшего ЗИЛ.

Кроме того, достраивается детская поликлиника с травмпунктом в районе Бирюлево Восточное. Здание готово на 70%. В этом же районе в этом году появится детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену.

Ранее Собянин рассказал о крупнейших проектах последних лет по развитию инфраструктуры районов Коньково, Обручевский, Теплый Стан и Ясенево. Мэр подчеркнул, что с каждым годом юго-запад становится более привлекательным и комфортным для жизни людей.



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