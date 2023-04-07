Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве на улице Лескова. Мэр столицы пожелал спортсменам успехов в тренировках на базе нового комплекса.

Проект реализовали в рамках программы строительства спортивных сооружений в шаговой доступности от жилых районов. Площадь здания составляет 6,7 тысячи квадратных метров.

"Сегодня поздравляю спортсменов школы, баскетбольной школы, одной из самых главных в городе, с новосельем. Успехов", – сказал он.

На базе комплекса оборудованы:

плавательный бассейн на шесть дорожек с судейскими и тренерскими комнатами;

раздевалки;

массажные и медицинские кабинеты;

лаборатория химического анализа воды;

тренажерный и игровой залы для баскетбола.

Территорию вокруг благоустроили, здесь также предусмотрели парковку на 18 машино-мест.

Ежедневная пропускная способность комплекса составляет до 600 человек, а одновременно могут заниматься до 100 человек. Тут будут вести занятия по баскетболу, плаванию и современному пятиборью для воспитанников спортивного училища № 4 имени Гомельского. Однако в свободное время комплекс будет доступен для всех желающих.

Градоначальник подчеркнул, что спортивную инфраструктуру района стараются активно развивать. Он сообщил, что до конца года будет открыт еще один спортивный комплекс с двумя бассейнами.

Собянин отметил, что в районе Бибирево проживают 160 тысяч человек. По его словам, власти города стараются развивать и социальную инфраструктуру. Он напомнил, что ранее было принято решение реконструировать в районе три поликлиники. Два медучреждения уже успешно принимают пациентов, а третье будет готово к работе в ближайшее время.

Кроме того, в Бибиреве реконструирован театр "Будапешт", созданы клуб "Московского долголетия" и фестивальная площадка.

Здесь также осуществляется благоустройство и совершенствуется транспортная система.

"Новые вагоны метро. И сейчас строятся три больших объекта: развязка на Алтуфьевском шоссе, два путепровода", – добавил мэр.

В настоящее время в районе идет реконструкция поликлиники, расположенной по адресу Шенкурский проезд, дом № 8а. Проект предполагает полное обновление здания. Обустроят новый фасад, заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнят отделку помещений. После завершения работ мощность поликлиники составит 720 посещений в смену.

В медучреждении будут работать 118 специалистов различной направленности. Открытие запланировано на предстоящее лето.

Ранее Собянин рассказал о главных городских проектах для любителей спорта. Мэр пригласил жителей Москвы принять участие в бесплатных тренировках.

Так, "Мой спортивный район" бесплатно проводит занятия с тренерами Москомспорта. Мероприятия можно посетить по вторникам, четвергам и субботам с 19:00 до 20:00.

Градоначальник напомнил о начале бегового сезона в столице. Этой весной город проведет четыре старта под эгидой Бегового сообщества.



Собянин рассказал о весенних проектах Москвы для любителей спорта

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