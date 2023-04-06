Собянин заявил, что семь школ, детских садов и спорткомплекс построят на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В ближайшие годы специалисты построят семь школ и детских садов, а также один спорткомплекс на востоке Москвы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Создание качественных социальных объектов и мест для занятий спортом – важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками. Детский сад на 250 мест появится в районе Гольяново. Уже выдали разрешение на строительство", – написал мэр.

Градоначальник добавил, что специалисты также готовят участок под возведение спортивного комплекса с бассейном на улице Чечулина в районе Ивановское. До конца 2024 года город также построит четыре школы в районах Преображенское, Богородское и Косино-Ухтомском. Учреждения рассчитаны в общей сложности почти на 2 тысячи мест.

Кроме того, в Косино-Ухтомском районе вводится в эксплуатацию детский сад на 300 мест, учреждение начнет принимать ребят уже 1 сентября. Объект оснащен бассейном, групповыми и спортивными площадками, а также прогулочной зоной.

Собянин рассказал, что в районе Соколиная Гора к финальному этапу подходят отделочные мероприятия в детском саду на 125 мест. Там также завершается благоустройство территории. Детский сад откроют уже в 2023 году, заключил мэр.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что специалисты начали отделку фасадов здания детского сада на Кировоградской улице в районе Южное Чертаново. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Территории 160 школ и детских садов благоустроят к 1 сентября – Собянин

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