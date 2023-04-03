Собянин рассказал о строительстве соцобъектов на севере Москвы в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2023 году в нескольких районах Северного административного округа Москвы построят новые социальные объекты, в том числе школы и детские сады. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, на Кронштадтском бульваре в Головинском районе появится учебный корпус со школой и детским садом. Там обустроят зону со сценой и трибунами, а в библиотеке и зале для занятий спортом предусмотрят окна в крыше. В Бескудниковском районе, на Дубнинской улице, построят детский сад на 350 мест с бассейном, а в Хорошевском районе построят детсад на 150 мест.

В Молжаниновском районе, помимо школы на 1 100 мест с бассейном и детского сада на 350 мест, возведут поликлинику. Она расположится на Синявинской улице в микрорайоне Новоподрезково. Медучреждение будет разделено на четыре части: детскую и взрослую поликлиники, женскую консультацию, а также пост скорой помощи.

В составе одного из жилых комплексов в Дмитровском районе появится частный детский сад. В нем, кроме кабинетов для кружков и групповых занятий, предусмотрят музыкальный и спортивный залы, кабинет психолога.

Кроме того, новые учебные корпуса появятся на улицах Клинской и Фестивальной в Ховрине, на улице Константина Симонова в районе Аэропорт и на улице Правды в Беговом районе. Детские сады между тем построят также на Петрозаводской улице и на улице Верхняя Масловка.

Ранее Сергей Собянин назвал ключевой принцип развития инфраструктуры в московских районах. По его словам, все соцобъекты должны располагаться в непосредственной близости к жилым кварталам ради удобства горожан.



Новости часа: Собянин сообщил о строительстве соцобъектов по проектам развития территорий

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