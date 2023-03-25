Собянин рассказал, как развитие районов САО улучшило качество жизни 425 тыс москвичей

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Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал, как развитие районов Северного административного округа улучшило качество жизни 425 тысяч москвичей.

"За последние годы в Коптево, Ховрино, Головинском, Войковском и Левобережном районах мы построили 26 образовательных объектов, в том числе 20 детских садов и шесть школ", – написал мэр.

Градоначальник уточнил, что большая школа, рассчитанная на 1,9 тысячи учеников, открылась по адресу Валдайский проезд, дом 14/1. Кроме того, в ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 350 мест на Петрозаводской улице, дом 28А и школу на 500 учеников на Клинской улице, владение 24. Оба учреждения войдут в состав школы №1474.

Также завершится возведение учебного корпуса на 200 школьников и детского сада на 150 воспитанников на улице Фестивальная, дом 16А. Собянин добавил, что на Кронштадтском бульваре, владение 9 возведен детский сад на 100 мест, а на Ленинградском шоссе, владение 69 уже построили школу на 200 мест.

По словам мэра Москвы, в сфере транспорта наиболее большие изменения произошли в Ховрине и Левобережном. Там появились две новые станции метрополитена. Станция "Беломорская" находится в шаговой доступности для жителей больших микрорайонов на Смольной улице и на Ленинградском шоссе.

Кроме того, на базе станции "Ховрино" сформировали большой транспортно-пересадочный узел с пересадкой на будущий третий Московский центральный диаметр (МЦД-3), автовокзалом и большим пешеходным переходом через железнодорожные пути.

Собянин уточнил, что "Речной вокзал" был разгружен. В районах Коптево и Войковский открыли 4 станции МЦК – Лихоборы, Коптево, Балтийская и Стрешнево. Наряду с Ховрино и Лихоборами в составе МЦД-3 на севере Москвы откроются станции Грачевская и Моссельмаш.

"Итого – меньше, чем за 10 лет, жители пяти районов на севере Москвы получат 11 станций метро и комфортной городской электрички", – отметил мэр столицы.

По его словам, была реконструирована развязка МКАД с Ленинградским шоссе. Также введена в эксплуатацию Северо-Западная хорда с реконструкцией улицы Большая Академическая и строительством Алабяно-Балтийского тоннеля. Кроме того, через Московский скоростной диаметр (МСД) и пути Октябрьской железной дороги для пешеходов возвели три подземных и надземных перехода.

Собянин уточнил, что в районе Левобережный отреставрировали Северный речной вокзал и благоустроили прилегающие парк и набережную. Также привели в порядок зону отдыха у воды "Левобережье" с пляжем, парк "Дружбы" с Фестивальными прудами.

В этом году планируется привести в порядок Старопетровский сквер, который располагается у храма иконы Божией Матери Знамение на Фестивальной улице.

Градоначальник отметил, что для повышения качества и доступности медпомощи были построены три новые поликлиники. В программу реконструкции включены также детские поликлиники №133 по адресу улица Смольная, дом 55 и №15, филиал №1 на Коптевском бульваре, дом 18, корпус 1, строение 1; поликлиники №6, филиал №2 в 3-м Михалковском переулке, дом 22, головное здание в 5-м Войковском проезд, дом 12 и филиал №2 на улице Петрозаводской, дом 26 поликлиники №45. В настоящее время в здания идут работы, которые завершатся до конца 2023 года.

В Войковском районе в ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе открылся флагманский центр государственных услуг "Мои Документы" САО. Кроме того, в прошлом году новый центр госуслуг открылся в Ховрине открылся в торгово-развлекательном комплексе Discovery.

Собянин добавил, что на месте старых кинотеатров были созданы общественные центры "Нева" и "Рассвет". А благодаря проекту "Искусство – детям" удалось обновить материально-техническую базу системы творческого образования юных москвичей.

Кроме того, в районах северного округа столицы появилось больше возможностей для занятий спортом. По адресу улица Клинская, дом 9 возвели физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном , также открыли пять катков с искусственным льда, в частности по адресу улица Фестивальная, дом 4, корпус 2, рядом там создано футбольное поле.

В Коптеве, Головинском, Войковском и Левобережном районах планируется расселить 305 домов, сказал мэр. Он подчеркнул, что комфортное жилье в новостройках станет доступным почти для 64 тысяч москвичей. Уже возведено десять домов, из которых семь заселяются в настоящее время.

По словам Собянин, реновация ждет и бывшие промзоны, которые занимают большие площади в САО. В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в промзоне Братцево планируется построить более 550 тысячи "квадратов" недвижимости, включая жилье, социальные и общественно-деловые объекты. Масштабный проект КРТ активно реализуется в бывшей промзоне Автомоторная. В рамках развития создадут больше 10 тысяч рабочих мест.

Также обновится и Северный грузовой порт. На Ленинградском шоссе в районе Левобережный инвестор возведет многофункциональный общественно-деловой комплекс площадью почти 19 тысяч "квадратов". Это создаст более 2,4 тысячи новых рабочих мест.

"В результате комплексного развития районы Коптево, Ховрино, Войковский, Головинский и Левобережный станут еще более комфортными - с современной инфраструктурой, уютными зелеными парками и качественными рабочими местами", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что свыше 800 тысяч квадратных метров недвижимости строят и проектируют в рамках программы реновации на западе Москвы.

К сегодняшнему дню в ЗАО по программе реновации построено 28 домов, из которых только один еще не передан под заселение. В настоящее время в округе проектируют или возводят такой объем жилья, который позволит обеспечить новыми квартирами свыше 25 тысяч горожан.



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