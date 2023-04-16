Собянин рассказал о картинах победителей творческого конкурса "Мой город – Москва"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва продолжает поддерживать талантливых юных художников, их работы были представлены на разных площадках города. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



В 2022 году творчество победителей конкурса "Мой город – Москва" можно было увидеть в известных выставочных пространствах, поделился мэр. Так, сразу две 16-летние воспитанницы художественной школы № 9 – Ольга Струкалева и Екатерина Горелова – продемонстрировали свои работы в Музее современной истории России. Последняя является обладательницей Гран-при на IV Московском городском конкурсе академической живописи.

"Творчество 15-летней Златы Баранцевой было представлено в детских художественных школах и библиотеках, а также в Выставочном зале Управления непрерывного художественного образования. Она – ученица школы искусств "СТАРТ" и победительница многих конкурсов", – написал Собянин.

Искусством можно было насладиться и в Московской городской Думе. Там были представлены работы 14-летнего Михаила Фадеева – ученика школы искусств "Центр" и трижды победителя Кубка России по художественному творчеству.



Сейчас картины находятся в медучреждениях Москвы. С начала 2023 года в них проходит выставка "Дети – врачам".



17 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире посмотреть экскурсию по выставке "После импрессионизма". Она откроется в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Для всех экспозиция будет доступна с 18 апреля по 20 августа.

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