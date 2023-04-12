Арт-кластер "Таврида" открыл регистрацию на образовательные заезды

Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

Арт-кластер "Таврида" открыл регистрацию на участие в образовательных заездах с 12 апреля. Всего в мероприятиях примут участие 3 тысячи человек от 18 до 35 лет со всей страны.

Заезды пройдут в Крыму на площадке арт-кластера в бухте Капсель. В 2023 году организаторы подготовили три основные темы – "Только в России", "Ради страны и искусства" и "Нас не отменишь". При этом в программе появятся не только привычные направления культуры и искусства, но и промышленности и науки.

Также в предстоящем сезоне в линейке проектов появится круглогодичная Академия творческих индустрий "Меганом", рассказал руководитель арт-кластера Сергей Першин.

"Отвечая на вызовы времени и запросы творческой аудитории, мы с командой обновляем форматы просвещения и событий, актуализируем темы, меняем приоритеты. Например, хотим предметно исследовать опыт Азии в развитии творческих индустрий, обратиться к уникальному российскому дизайну, соединить науку и искусство и даже смастерить свои кроссовки", – отметил он.

Первый образовательный заезд "Только в России" начнется 12 июня. В нем примут участие 400 человек, которые смогут поработать в семи арт-школах. Регистрация желающих началась на сайте "Тавриды".

Также 12 апреля начался прием заявок на должность координаторов Центра практики. Ими могут стать студенты и активисты в возрасте от 20 до 30 лет из сферы проведения социальных и культурных событий. Зарегистрироваться можно через сайт арт-кластера.

Ранее в Госдуме предложили организовать российский аналог конкурса "Евровидение". Однако приглашать принять в нем участие нужно только исполнителей из дружественных государств, которые должны петь только на русском языке, подчеркнул автор инициативы Сергей Колтунов.



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