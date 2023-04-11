В Госдуме предложили создать российский аналог конкурса "Евровидение"

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Депутат Госудмы Сергей Колунов выступил с предложением о создании аналога "Евровидения" в России. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня".

"Нужна альтернатива. Отечественный песенный конкурс должен стать международным, как Евровидение. Но допускать к участию в нем нужно певцов только из дружественных нам государств", – сказал парламентарий.

Колунов добавил, что на новом фестивале музыканты должны исполнять песни только на русском языке.

В России также присутствует необходимость в создании детского формата "Евровидения", подчеркнул он.

"У нас в Московской области уже был опыт проведения подобных мероприятий, например фестиваль "Семь нот" в Подмосковье. Благодаря ему юные таланты региона получали поддержку в профессиональных начинаниях, приобретали возможность участвовать в концертах и телевизионных проектах. Дети – наше будущее", – отметил Колунов.

В 2022 году Россия была отстранена от конкурса по причине начала специальной военной операции на Украине. Организаторы подчеркнули, что включение России в конкурс нанесет ущерб его репутации.



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