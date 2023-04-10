Экскурсии по московским фабрикам и заводам состоятся с 17 по 28 апреля

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Новая серия экскурсий по столичным фабрикам и заводам в рамках проекта "Открой#Моспром" пройдет с 17 по 28 апреля. Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"В рамках второй в этом году серии мероприятий проекта "Открой#Моспром" около 30 московских заводов и фабрик проведут свыше 140 экскурсий для гостей и жителей города. Среди новинок в этом сезоне – посещение производства лифтов и электрических устройств", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта экскурсии состоятся на Московском комбинате игрушек, косметической фабрике "Свобода", предприятии микроэлектроники "Микрон", в Музее ракетно-космического предприятия Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, а также на производстве продуктов питания и напитков – Останкинском мясоперерабатывающем комбинате, "Очакове", "Московском картофеле" и других.

Во время экскурсий участники смогут посетить мастер-классы на производстве шоколадной фабрики French Kiss. Помимо этого, будут организованы посещения в музей "Роза Эйнема" и на площадку кондитерского концерна "Бабаевский". Там гости смогут попробовать себя в роли кондитеров.

Также участникам предоставят возможность приготовить хлеб для космонавтов в рамках мастер-класса "Космический хлеб" от Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности. С правилами участия в экскурсиях можно ознакомиться на сайте проекта. Для гостей также создали чат-бот поддержки.

Ранее глава департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности АО "ВДНХ" Наталья Задворная рассказала, что с 10 по 16 апреля в Москве на ВДНХ состоятся свыше 100 мероприятий. По ее словам, программа подойдет как для школьников, так и для посещения всей семьей.

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