14:06Культура
Гарик Сукачев поставит спектакль в "Современнике"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рок-музыкант Гарик Сукачев поставит в московском театре "Современник" спектакль "САШАШИШИН". Об этом сообщается в телеграм-канале театра.
Отмечается, что сюжет постановки основан на книге Александры Николаенко "Убить Бобрыкина". В ней представлена история об аутисте Саше Шишине. Он живет с властной матерью и влюблен в соседку, которую ревнует к ее же мужу.
В "Современнике" отметили, что актеры театра и творческая команда Театра кукол имени Сергея Образцова воплотят нелинейное повествование истории. При этом, по словам Сукачева, он работает над лиричной историей, которой в тексте романа нет.
Роли в спектакле исполнят Василий Мищенко, Дмитрий Смолев, Дарья Белоусова, Николай Клямчук, Елена Козина. Премьера запланирована на ноябрь этого года.
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