Гарик Сукачев поставит спектакль в "Современнике"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рок-музыкант Гарик Сукачев поставит в московском театре "Современник" спектакль "САШАШИШИН". Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

Отмечается, что сюжет постановки основан на книге Александры Николаенко "Убить Бобрыкина". В ней представлена история об аутисте Саше Шишине. Он живет с властной матерью и влюблен в соседку, которую ревнует к ее же мужу.

В "Современнике" отметили, что актеры театра и творческая команда Театра кукол имени Сергея Образцова воплотят нелинейное повествование истории. При этом, по словам Сукачева, он работает над лиричной историей, которой в тексте романа нет.

Роли в спектакле исполнят Василий Мищенко, Дмитрий Смолев, Дарья Белоусова, Николай Клямчук, Елена Козина. Премьера запланирована на ноябрь этого года.

Ранее в столичном театре "Геликон-опера" состоялась церемония награждения победителей Московского фестиваля школьных театров "Живая сцена". Участие в фестивале приняли более 13 тысяч школьников и студентов колледжей в составе свыше 400 детских и молодежных театров. В финал прошли 18 театральных постановок.

До этого в Крыму открылась академия творческих индустрий "Меганом". Круглогодичный образовательный центр стал одной из ключевых площадок арт-кластера "Таврида" и молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ".

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