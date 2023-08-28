"Сити": москвичам рассказали о мультимедийной выставке "Искусство 2.0" в Artplay

В центре дизайна Artplay начала работу новая мультимедийная выставка "Искусство 2.0". Работы тут созданы нейросетью – через нее пропустили тысячи шедевров, чтобы она переделала картины известнейших художников.

К оригинальным полотнам добавились новые цвета, формы и текстуры. На выставке также есть раздел, полностью созданный искусственным интеллектом. На "Искусство 2.0" можно попасть до 1 октября. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".