Прощание с режиссером Глебом Панфиловым состоится 30 августа

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссером Глебом Панфиловым пройдет 30 августа. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера.

Режиссер и сценарист Глеб Панфилов, который умер 26 августа в возрасте 89 лет, будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

"Прощание состоится в среду, 30 августа, место прощания пока не определено. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, Глеб Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой", – заявил Марк Варшавер.

Режиссер долгое время страдал от болезни. 11 мая его госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом. Позднее у Панфилова развилась пневмония. В августе стало известно, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние врачи оценивали как удовлетворительное.

Ранее режиссер Никита Михалков рассказал о своем опыте работы с Глебом Панфиловым. Михалков отметил, что Панфилов обладал тончайшим чувством юмора и парадоксальным мышлением, которое помогало находить ему новое в форме и содержании произведений.