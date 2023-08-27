Панфилов не смог долго прожить без своей супруги Инны Чуриковой – Михалков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Новаторство режиссера Глеба Панфилова было глубинным, совместная работа с ним была огромным счастьем. Об этом заявил народный артист РСФСФР, режиссер Никиты Михалков. Его слова приводит РИА Новости.

Михалков назвал Глеба Панфилова абсолютным новатором. По его словам, Панфилов был одним из немногих режиссеров, которому не было стыдно за все свои картины. Михалков отметил, что Панфилом обладал тончайшим чувством юмора и парадоксальным мышлением.

"Как это ни странно может прозвучать, я считаю, что Глеб Панфилов был абсолютный новатор, причем новаторство его не внешнее, не показное, не пиаровское, а глубинное – он находил новое не столько в форме, сколько, как это ни покажется странным, в очень религиозном содержании. Наша совместная работа с ним была для меня огромным счастьем", – подчеркнул Михалков.

Помимо этого, Михалков отметил, что Панфилов не смог долго прожить без своей супруги актрисы Инны Чуриковой, которая умерла в январе 2023 года.

"Слишком неразрывна, чувственна и деятельна была их связь", – отметил Никита Михалков.

Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни 26 августа. Режиссера госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее у Панфилова развилась пневмония. В августе стало известно, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние врачи оценивали как удовлетворительное.

Глеб Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. Свою дебютную картину "В огне брода нет" он снял, работая в киностудии "Ленфильм". Помимо этого, в числе известных работ режиссера есть "Васса", "Иван Денисович", "Без вины виноватые" и другие. В 1970 году Панфилов снял фильм "Начало", главную роль в котором сыграла актриса Инна Чурикова. Во время съемок режиссер и артистка поженились, после чего прожили вместе 50 лет.