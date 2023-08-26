Шахназаров назвал режиссера Панфилова настоящим классиком

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Народный артист РСФСР, советский и российский режиссер и сценарист Глеб Панфилов был настоящим классиком. Об этом сообщил гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Кинорежиссер выразил искренние соболезнования родным и близким Панфилова в связи с его смертью и обратил внимание, что он был одним из последних советских кинематографистов.

"Это огромная потеря кино, для всей российский культуры. Он был настоящим классиком", – цитирует Шахназарова ТАСС.

Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет 26 августа. О его смерти сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Говоря о Панфилове, он назвал его режиссером уникального таланта.

Глеб Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. Свою дебютную картину "В огне брода нет" он снял, работая в киностудии "Ленфильм". Помимо этого, в числе известных работ режиссера есть "Васса", "Иван Денисович", "Без вины виноватые" и другие.



Режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни