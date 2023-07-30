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Культура

"Раскрывая тайны звезд": роскошные формы

"Раскрывая тайны звезд": роскошные формы

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В современном мире ради карьеры в кино некоторые актеры худеют. А в СССР этот пункт не входил в обязательную программу красоты. Еще 50–60 лет назад моду задавали дамы с покатыми плечами, тонкой талией и крутыми бедрами.

Есть выражение: время диктует каноны красоты. Но одно ясно точно – талантливые актрисы даже спустя десятилетия заставляют восхищаться очарованием и дарованием.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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