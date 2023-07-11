В РФ составили список песен и фильмов, ассоциирующихся у молодежи с русской культурой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты Челябинского государственного университета (ЧелГУ) составили список фильмов и песен, которые ассоциируются у молодежи с русской культурой. Об этом сообщает "Газета.ру".

Список был сформирован по результатам опроса, который провели среди 4 тысяч человек в возрасте от 15 лет до 21 года. Респондентов попросили назвать самые узнаваемые и цитируемые фильмы и песни.

В список внесли фильмы "Брат", "Бриллиантовая рука", "Ирония судьбы", "Операция Ы и другие приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию", "Любовь и голуби", "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика", "Москва слезам не верит". Кроме того, в список вошли относительно новые киноленты "Т-34", сериал "Бригада", "Чебурашка", "Брат 2", "Движение вверх".

В рейтинге песен, ассоциирующихся у молодежи с русской культурой, лидирующую позицию заняла "Катюша", которая является неформальным символом Великой Отечественной войны. Кроме того, респонденты отметили песни "Вперед, Россия" Олега Газманова и "Я русский" SHAMAN.

Молодые люди выделили народные песни "Калинка-малинка", "Ой, мороз, мороз", "Во поле береза стояла". Также в список вошли знаменитые песни 1980–90-х годов. При этом респонденты указывали композиции Юрия Шатунова. Помимо этого, представители молодежи добавили в список песни советского андеграунда "Группа крови" и "Кукушка" Виктора Цоя.

По словам доцента кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Ольги Редькиной, при попытке описать ту или иную национальную культуру люди сталкиваются с различными стереотипами.

Редькина сказала, что среднестатистический гражданин России, который никогда не бывал в Италии, описывает эту страну следующими стереотипами: сапог Колизей, паста и пицца. В свою очередь, итальянцы ассоциируют Россию с медведями, балалайкой, водкой, шапкой-ушанкой и кокошником.

Однако представление о родной национальной культуре шире и сложнее, которое не ограничено набором визуальных образов. Исследование ученых из ЧелГУ было направлено на выявление текстов, закрепленных в языковом сознании у российской молодежи.

Ранее сообщалось, что фильм "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова выйдет на экраны 25 января 2024 года. Отмечается, что изначально фильм носил название "Воланд". В конце апреля компания "Марс медиа", которая занимается производством фильма, сообщила новое название.

Режиссером картины стал Михаил Локшин, известный по работе "Серебряные коньки". Роли исполнили Евгений Цыганов, Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Юрий Колокольников, Игорь Верник и другие.

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