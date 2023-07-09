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Культура

"Раскрывая тайны звезд": во власти красоты

"Раскрывая тайны звезд": во власти красоты

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О пластической хирургии в СССР знали немногие. Подобные услуги были недоступны для простого населения. Но для известных актрис и жен политиков существовал "Институт красоты", в котором можно было сделать не только массаж лица, но и омолаживающие процедуры.

На что готова женщина ради того, чтобы как можно дольше оставаться красивой и молодой? На многое! А женщина-актриса и вовсе пойдет на любые экзекуции, чтобы в глазах зрителей выглядеть такой, какой ее полюбили много лет назад.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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