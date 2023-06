Элтон Джон дал последний концерт в Великобритании

Фото: ТАСС/dpa

Элтон Джон дал последний в карьере концерт в родной Великобритании. Выступление состоялось на фестивале в Гластонбери в рамках прощального тура певца Farewell Yellow Brick Road Tour, сообщает телеканал "360".

Свое выступление музыкант начал с песни Pinball Wizard, которую не исполнял больше 10 лет. Со сцены прозвучали и такие известные его песни, как Don’t Go Breaking My Heart и Your Song, а также кавер песни Джорджа Майкла Don’t Let the Sun Go Down on Me.

Концерт завершился одной из самых знаменитых песен Элтона Джона – Rocket Man. Затем последовал фейерверк.

Последний концерт прощального тура певца запланирован на 8 июля. Он пройдет в Стокгольме. Ожидается, что по итогам тура Элтон Джон заработает больше миллиарда долларов, к настоящему времени его доход уже превысил 800 миллионов.



