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"Юмор на все времена": Георгий Вицин

"Юмор на все времена": Георгий Вицин

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Героя этого выпуска называли серьезным клоуном советского кино, книголюбом, йогом и мудрецом. И это Георгий Вицин. Все его помнят по смешным и остроумным ролям Труса в комедиях Леонида Гайдая, Васи Веснушкина в "Запасном игроке", главной роли в "Женитьбе Бальзаминова" и другим фильмам.

Георгий Вицин говорил, что его всегда влекла стезя именно актера-комика, но вот саму суть смешного он понял лишь на закате жизни: "Смех – это великий дар. Смеяться – естественная потребность нормального человека. Отсутствие чувства юмора сродни болезни".

Почему Вицин не искал друзей среди коллег по актерскому цеху, для чего медитировал на съемочной площадке и как Леонид Гайдай в буквальном смысле заставил пить на съемочной площадке? Об этом – в программе "Юмор на все времена".

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