"Чебурашку" предложили номинировать на "Оскар" от России

Фото: кадр из фильма "Чебурашка", режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – "Централ Партнершип"

Российский фильм "Чебурашка" нужно отправить представлять страну на премии "Оскар", сообщает News.ru со ссылкой на экс-главу "Каро Проката" Алексея Рязанцева.

"Я бы выдвинул, например, на "Оскар" "Чебурашку". И посмотрел бы, как США отреагировали на такой кейс. Предлагаю "Чебурашку" выдвинуть – такой вот символ мира в сегодняшних условиях", – сказал он.

Рязанцев отметил успех фильма в России и заявил, что "Чебурашке" удалось собрать почти семь миллиардов рублей. По его словам, это рекорд российского кинопроката, а ближайший иностранный преследователь – "Аватар" – собрал чуть более трех миллиардов рублей.

Продюсер объяснил успех "Чебурашки" семейной направленностью картины. Как уточнил Рязанцев, молодежь и старшее поколение стали реже ходить в кинотеатры на фоне СВО, однако семейные фильмы все еще пользуются популярностью.

Успех фильма "Чебурашка" заставил отечественную киноиндустрию перестать волноваться из-за ухода американских компаний, резюмировал экс-глава "Каро Проката".

Ранее в России заявили о планах снять продолжение "Чебурашки". Народный артист России Сергей Гармаш подчеркнул, что кинолента "побила абсолютно все рекорды проката".

Однако Гармаш заявил, что не расскажет подробностей фильма, так как он находится на стадии производства. Вместе с этим он не назвал примерную дату выхода картины.

Фильм "Чебурашка" показали в Каннах