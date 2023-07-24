Джонни Деппа госпитализировали в Будапеште – СМИ

Фото: AP Photo/Joel C Ryan

Американского актера Джонни Деппа нашли без сознания в отеле в Будапеште, он был госпитализирован. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Blikk.

Как уточнили журналисты, у музыкальной группы Деппа – Hollywood Vampires – было запланировано выступление в Венгрии. Однако актер не появился на саундчеке, а позже коллеги обнаружили его без сознания в своем номере.

Участники Hollywood Vampires вызвали врачей, Деппа госпитализировали. Концерт группы в Венгрии пришлось отменить.

Неизвестно, что именно стало причиной потери сознания артиста.

Ранее сообщалось, что российская группа "ЯМОРЕ" ведет переговоры о приезде Джонни Деппа в Москву для записи гитарной партии для одного из новых треков группы. При этом, по словам пиар-менеджера отечественного коллектива, живое выступление Деппа не планируется.

Отмечается, что в случае согласования визита он состоится в октябре этого года.

Автопортрет Джонни Деппа поступил в продажу