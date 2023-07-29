Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин выступит перед СМИ по итогам саммита "Россия – Африка" 29 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если позволит время, президент пообщается с нашими журналистами. Кратенько, чтобы еще раз – в дополнение к заявлению, которое было сделано вчера, подвести итоги форума", – заявил представитель Кремля.

Помимо этого, по словам Пескова, по итогам встречи с лидерами африканских стран будет выпущено краткое совместное заявление по Украине.

В целом, обратил внимание представитель Кремля, Путин высоко оценил подготовку саммита в Санкт-Петербурге. В ходе него между лидерами стран состоялся широкий диалог по ряду тем.

"Президент действительно высоко оценивает уровень подготовки самого саммита, потому что он же не заключался только во встрече в верхах. На полях и саммита, и форума проходило очень много мероприятий и спортивных, и в области науки и образования, и высшего образования, и по линии СМИ, по линии медиа", – заявил он.

Ранее Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита "Россия – Африка". Также был принят план действий форума партнерства "Россия – Африка" на период 2023–2026 годы и другие документы.



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