В ГД заявили о планах РФ покрыть долги Африки с помощью экспорта

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Перспектива увеличения экспортных контрактов с Африкой перекроет потерянные средства из-за прощения долгов этим странам. Об этом в беседе с Ura.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По словам депутата, возврат списанных долгов был почти невозможен по разным причинам. Однако их прощение окажет минимальное влияние на федеральный бюджет РФ.

"Куда более серьезное воздействие оказывают колебания цен на нефть и курса рубля. Здесь куда важнее, что Россия получит взамен прощения этих долгов. Иначе у нас возникает вопрос: зачем их прощать", – заявил Щапов.

Вместе с тем парламентарий высказал надежду на многократное перекрытие размера прощенных долгов путем реализации экспортных контрактов.

Ранее Владимир Путин заявил о планах России бесплатно поставить зерно четырем странам Африки. Продовольствие направят Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрее. Общий объем поставок составит от 25 до 50 тысяч тонн.



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