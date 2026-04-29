МЧС РФ определило новые нормы питания для служебных собак

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС РФ разработало новые нормы питания для штатных служебных собак и щенков. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, основу мясного рациона взрослых животных составят 400 граммов говядины, баранины или конины на кости. При этом суточное меню существенно расширено за счет круп: собакам полагается от 400 до 600 граммов гречневой, овсяной, ячневой или пшеничной крупы. В перечень разрешенных гарниров также вошли пшено, рис и геркулес.

Особое внимание в приказе уделено питанию щенков. С месячного возраста им поэтапно увеличивают норму круп с 40 до 600 граммов, а норма мяса за полгода вырастает с 20 до 400 граммов. Кроме того, двухнедельным щенкам начинают давать кефир или молоко (от 150 до 500 граммов), а с трех недель в рацион вводят творог (50–250 грамм), одно куриное яйцо и витаминно-минеральную подкормку.

В пояснительной записке отмечается, что при разработке новых норм использовался опыт войск национальной гвардии, в том числе ведомственные нормативы Росгвардии по замене одних продуктов другими.

Ранее в России был впервые принят новый ГОСТ, который устанавливает минимальную скорость движения для инженерных машин, участвующих в аварийно-спасательных работах. Стандарт распространяется на бульдозеры, погрузчики, экскаваторы, путепрокладчики и другую спецтехнику, применяемую для разбора завалов, эвакуации пострадавших и подачи воздуха.