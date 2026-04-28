Центр Москвы перекроют 29 апреля

Новости

Новости

28 апреля, 21:30

Общество

ФАС предложила ввести единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ввести единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ независимо от местоположения земельных участков и формы договора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно разработанному службой проекту постановления правительства, тариф будет одинаковым как для коллективных договоров, так и для тех потребителей, которые заключили договор напрямую с поставщиком.

Сейчас же тарифы для жителей СНТ дешевле, только если они заключают коллективный договор с гарантирующим поставщиком. В случае самостоятельного оформления договора владельцем участка он платит по городскому или сельскому тарифу.

В ФАС отметили, что нововведения сделают отношения между потребителями и поставщиками прозрачнее. Если изменения будут приняты, граждане с индивидуальными договорами станут платить меньше, по тарифу жителей СНТ.

Ранее в России вступил в силу федеральный закон, наделяющий ФАС полномочиями пересматривать предельные уровни тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Это будет происходить в случаях, если решения антимонопольной службы не были исполнены региональными органами власти.

"Миллион вопросов": эксперт рассказала, как добиться перерасчета за ЖКУ

Читайте также


Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

