03 апреля, 09:59

В РФ вступили в силу законы об усилении контроля за тарифами на ЖКУ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В России 3 апреля вступил в силу федеральный закон, наделяющий Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочиями пересматривать предельные уровни тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Также начал действовать закон об административной ответственности за неисполнение предписаний ФАС, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

Парламентарий отметил, что размер платы за коммунальные услуги – это вопрос, по которому от граждан поступает наибольшее количество обращений. Он добавил, что в 2025 году ФАС выявила необоснованно взимаемые с граждан и организаций средства за потребление коммунальных услуг на сумму свыше 50 миллиардов рублей.

По мнению председателя ГД, необходимо было принять системное решение, в том числе в части тарифообразования и контроля за ним.

Как пояснил Володин, в частности, начал действовать закон о наделении ФАС дополнительными полномочиями по пересмотру предельных уровней тарифов на ЖКУ. Это будет происходить в тех случаях, если решения антимонопольной службы не были исполнены региональными органами власти.

Кроме того, вступил в силу закон о введении административного наказания – безальтернативной дисквалификации на срок до 3 лет для должностных лиц, которые неоднократно не выполняют предписания ФАС.

Володин подчеркнул, что безответственным чиновникам больше не удастся отделываться просто штрафом за нарушения.

В феврале текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования сферы ЖКХ. Они необходимы для обеспечения сбалансированной тарифной политики и финансового оздоровления сферы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Он отмечал, что нужно мониторить эту ситуацию и при необходимости принимать меры.

