Эксперт Бондарь предложил ввести скидку на оплату ЖКУ для участников субботников

Участникам субботников стоит давать автоматическую скидку в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT.

"Это стало бы понятным стимулом: человек потратил время и силы на общий двор, а домовая организация или город могли бы это учесть при начислении платы за содержание жилья", – сказал специалист.

Эта мера не обязывала бы никого выходить на субботники, а наоборот создавала бы связь между личным вкладом в чистоту и размером платежа ЖКУ, посчитал эксперт. При этом за порядок возле дома обычно отвечает организация, которая получает от жильцов деньги на содержание жилья.

"Обычно это управляющая компания или товарищество собственников", – напомнил Бондарь.

Субботник, в свою очередь, является добровольным мероприятием – согласно Трудовому кодексу, никого нельзя принуждать к труду, который не прописан в трудовом договоре.

Поэтому граждане могут игнорировать просьбы начальства выйти на субботник в выходной либо в случае, если соседи настаивают на уборке двора. Наказаний за это также не предусмотрено, сказал эксперт.



"Если же человек сам решил помочь и выйти на уборку, это его личное желание, а не обязанность", – резюмировал он.

Ранее в Госдуме предложили полностью компенсировать оплату ЖКУ одиноким пенсионерам в России, если они достигли 80-летнего возраста. При достижении 65 лет их могут освободить от оплаты 50% стоимости услуг. Соответствующее предложение парламентарии направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

