Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 14:31

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Бондарь предложил ввести скидку на оплату ЖКУ для участников субботников

В России предложили ввести скидку на оплату ЖКУ для участников субботников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Участникам субботников стоит давать автоматическую скидку в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT.

"Это стало бы понятным стимулом: человек потратил время и силы на общий двор, а домовая организация или город могли бы это учесть при начислении платы за содержание жилья", – сказал специалист.

Эта мера не обязывала бы никого выходить на субботники, а наоборот создавала бы связь между личным вкладом в чистоту и размером платежа ЖКУ, посчитал эксперт. При этом за порядок возле дома обычно отвечает организация, которая получает от жильцов деньги на содержание жилья.

"Обычно это управляющая компания или товарищество собственников", – напомнил Бондарь.

Субботник, в свою очередь, является добровольным мероприятием – согласно Трудовому кодексу, никого нельзя принуждать к труду, который не прописан в трудовом договоре.

Поэтому граждане могут игнорировать просьбы начальства выйти на субботник в выходной либо в случае, если соседи настаивают на уборке двора. Наказаний за это также не предусмотрено, сказал эксперт.

"Если же человек сам решил помочь и выйти на уборку, это его личное желание, а не обязанность", – резюмировал он.

Ранее в Госдуме предложили полностью компенсировать оплату ЖКУ одиноким пенсионерам в России, если они достигли 80-летнего возраста. При достижении 65 лет их могут освободить от оплаты 50% стоимости услуг. Соответствующее предложение парламентарии направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

обществоЖКХ

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика