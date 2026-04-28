Срок временного пребывания в РФ водителей из СНГ и Грузии увеличат до 180 дней в год

Правительство России увеличило срок временного пребывания в стране для водителей без визы из СНГ и Грузии до 180 дней в год. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

Согласно документу, под нововведение подпадают граждане, задействованные в международных перевозках. Норма вступит в силу с 30 июня.

Данная инициатива была предложена в январе текущего года. Автором выступило МВД России. Уточнялось, что проект был подготовлен в целях обеспечения бесперебойных международных перевозок.

При этом мера будет приниматься при условии представления электронного заявления с использованием мобильного приложения ruID портала "Госуслуги" о целях въезда и пребывания. Также необходимо будет иметь копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих международную перевозку.