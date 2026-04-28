Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 20:10

Транспорт

Срок временного пребывания в РФ водителей из СНГ и Грузии увеличат до 180 дней в год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Правительство России увеличило срок временного пребывания в стране для водителей без визы из СНГ и Грузии до 180 дней в год. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

Согласно документу, под нововведение подпадают граждане, задействованные в международных перевозках. Норма вступит в силу с 30 июня.

Данная инициатива была предложена в январе текущего года. Автором выступило МВД России. Уточнялось, что проект был подготовлен в целях обеспечения бесперебойных международных перевозок.

При этом мера будет приниматься при условии представления электронного заявления с использованием мобильного приложения ruID портала "Госуслуги" о целях въезда и пребывания. Также необходимо будет иметь копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих международную перевозку.

Читайте также


транспорт

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

