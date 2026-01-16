Форма поиска по сайту

16 января, 17:56

Транспорт

МВД предложило увеличить срок пребывания в России водителей из безвизовых стран

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В МВД РФ предложили увеличить срок пребывания в России водителей, которые осуществляют международные перевозки, из безвизовых стран. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Проект подготовлен в целях обеспечения бесперебойных международных перевозок. Инициативой предусматривается увеличение срока до 180 суток в течение календарного года.

По словам Волк, мера будет приниматься при условии представления электронного заявления с использованием мобильного приложения ruID портала "Госуслуги" о целях въезда и пребывания в России. Также необходимо предоставить копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих международную перевозку.

"В случае если такое заявление не будет направлено, срок временного пребывания иностранных водителей будет исчисляться в общем порядке (90 дней суммарно в календарном году)", – заключила официальный представитель МВД.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве применяются современные технологии для контроля пребывания иностранцев. Мэр также напомнил, что в столичном авиационном узле работает система биометрии. Во всех аэропортах мигранты сдают биометрию, фотографии и отпечатки пальцев.

