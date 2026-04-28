Центр Москвы перекроют 29 апреля

Новости

Новости

28 апреля, 19:33

Шоу-бизнес

Директор Долиной опроверг слухи о проблемах со спиной певицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Слухи о проблемах со спиной у певицы Ларисы Долиной не соответствуют действительности. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил директор артистки Сергей Пудовкин.

Соответствующую информацию ранее распространил телеграм-канал Mash. В публикации уточнялось, что исполнительнице резко стало плохо в московской квартире, из-за чего она вызвала скорую помощь. Якобы на протяжении нескольких часов она не могла встать с постели из-за острой боли в спине, которая отдавала в ногу.

"Состояние Ларисы Долиной хорошее, но в такую погоду нам всем нужна медицинская помощь. Большинству, особенно журналистам, психологическая. Если серьезно: все нормально. Спасибо за беспокойство", – подчеркнул Пудовкин.

Вместе с тем он напомнил о важности уважения личной жизни людей, включая артистов, и соблюдения этики сохранения персональных данных. Он также заверил, что, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, Долина проведет концерт в Москве 29 апреля.

"Будет прекрасный вечер для знаменитого юбиляра и 60-минутная программа с джазовыми композициями", – заключил Пудовкин.

Подобные сведения ранее появились и в отношении народного артиста России Бориса Щербакова. Ряд телеграм-каналов заявлял, что из-за проблем с сердцем он стал хуже переносить длительные мероприятия и съемки.

Однако сын Щербакова Василий назвал слухи фейком, заявив, что у его отца никаких проблем нет, а состояние здоровья в целом нормальное.

