Стилист Рогов рекомендовал летом носить желейные корзинки-шоперы

Тренд на желейные корзинки-шоперы добрался до России. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов, передает "Газета.ру".

Он напомнил, что о таких летних сумках писал еще в прошлом сезоне. По его словам, они подойдут для походов на пляж или рынок, а также прогулок по городу.

Стилист призвал снова достать свои корзинки-шоперы или приобрести такой аксессуар, чтобы не отставать от моды.

До этого Рогов назвал ободки трендом этого года. По его словам, популярными будут как роговые ободки, так и "пружинки", представленные недавно на показе Miu Miu. Эти аксессуары в 2000-х любил носить британский футболист Дэвид Бэкхэм.

